Serie A al via: sarà visibile in oltre 200 Paesi

(ANSA) - ROMA, 11 AGO - Riparte il campionato di Serie A, che quest'anno verrà trasmesso in oltre 200 Paesi nel mondo tramite 73 broadcaster multicanale, per un'audience potenziale di oltre un miliardo di telespettatori. Lo rende noto Infront - detentore dei diritti media in esclusiva della Seria A per l'estero, a eccezione di Usa e Mena dove la Lega Serie A vende direttamente - sottolineando che una novità assoluta è il segnale in 4K: per la prima volta una partita per ogni giornata di campionato verrà trasmessa anche in Ultra HD in alcuni selezionati territori.

"Abbiamo lavorato per colmare quel piccolo gap che ancora c'era in alcuni Paesi - afferma il Vice president media sales and operations di Infront, Amikam Kranz - e quest'anno possiamo annoverare 12 nuovi broadcaster che aumenteranno l'esposizione del campionato. La quasi totalità degli accordi prevede che per ogni turno siano trasmesse almeno cinque partite, oltre ai promo, al magazine di presentazione del weekend e agli highlights dell'intera giornata".

"Il campionato italiano si conferma tra i più seguiti e avvincenti, con oltre un miliardo di spettatori che ogni giornata segue i nostri club - dichiara l'ad della Lega Serie A, Luigi De Siervo -. Questo grazie alla partnership con Infront, che prosegue da anni, e alle tante innovazioni adottate per arricchire il prodotto Serie A da una Lega che è ormai divenuta una vera media company. I contenuti esclusivi Nft, un nuovo player per la trasmissione degli highlights sul nostro sito, lo sbarco sul metaverso, sono solo alcune delle ultime novità, permettendo agli appassionati di vivere il calcio italiano come mai prima d'ora". (ANSA).