Milan: allenamento a San Siro verso l'Udinese

(ANSA) - MILANO, 11 AGO - Il Milan torna a respirare aria di San Siro. I rossoneri infatti si sono ritrovati in mattinata al Meazza dove hanno effettuato l'allenamento odierno per provare il terreno di gioco in vista dell'esordio in campionato di sabato alle 18.30 contro l'Udinese. Domani Theo Hernandez e compagni torneranno ad allenarsi a Milanello, mentre alle 14 è prevista la conferenza stampa del tecnico Stefano Pioli. (ANSA).