Libertadores: Palmeiras e Velez Sarsfield in semifinale

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 11 AGO - Dopo il Flamengo, che si era qualificato martedì a spese del Corinthians, anche Palmeiras e Velez Sarsfield approdano alle semifinali della Coppa Libertadores. La squadra campione del Sudamerica in carica, il 'Verdao', ha eliminato grazie ai calci di rigore i connazionali dell'Atletico Mineiro. Dopo il 2-2 dell'andata a Belo Horizonte, anche al ritorno all'Allianz Parque è finita in parità, 0-0, e quindi, visto che anche in Libertadores i gol in trasferta non valgono più il doppio, si è dovuto far ricorso ai tiri dal dischetto, in cui il Palmeiras si è imposto per 6-5. Di Roni il penalty che ha deciso la sfida. In semifinale la squadra paulista affronterà la vincente del confronto fra l'Estudiantes e l'Athletico Paranaense di 'Felipao' Scolari, che si affronteranno questa notte, dopo lo 0-0 dell'andata.

Il Velez si è qualificato andando a vincere per 1-0 (rete di Fernandez) al 'Mario Alberto Kempes' di Cordoba contro il Talleres, contro cui si era imposto, per 3-2, anche all'andata.

In semifinale gli argentini se la vedranno con il Flamengo.

