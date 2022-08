Atalanta: dopo Miranchuk, parte anche Freuler

(ANSA) - BERGAMO, 11 AGO - Si sfoltisce la rosa dell'Atalanta in attesa dell'esordio in campionato sabato in casa della Sampdoria. Dopo la partenza dell'attaccante russo Aleksey Miranchuk, al Torino da ieri sera per le visite mediche e in attesa di ufficializzazione (diritto di riscatto a 12 milioni), lascia la squadra anche il centrocampista Remo Freuler.

Dopo sei stagioni e mezzo - arrivò dal Lucerna nel gennaio 2016 -, 260 partite e 21 reti in nerazzurro, il nazionale svizzero va al Nottingham Forest, glorioso club inglese neopromosso in Premier League, per nove milioni più 3 di bonus.

(ANSA).