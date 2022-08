Milan: San Siro verso sold out per gara con Udinese

(ANSA) - MILANO, 10 AGO - San Siro va verso il tutto esaurito per l'esordio nella Serie A 2022/23 del Milan, campione d'Italia in carica. Per la gara di sabato al Meazza contro l'Udinese sono stati venduti circa 30mila biglietti, che si aggiungono ai 40.000 abbonamenti. Sold out anche tutti i biglietti "Club 1899", l'esperienza Premium VIP in area hospitality rivolta ai tifosi. La squadra di Stefano Pioli potrà così contare sul calore rossonero e sul grande abbraccio del pubblico a San Siro.

