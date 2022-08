Il Barcellona offre il prolungamento a Busquets

(ANSA) - ROMA, 10 AGO - Il Barcellona ha offerto a Sergio Busquets di prolungare per un'altra stagione il contratto. Gli agenti del giocatore, però, ritengono che la nuova proposta economica non verrà approvata da LaLiga e che bisognerà trovare nuove formule per superare l'ostacolo economico. (ANSA).