Werner di nuovo al Lipsia, felice di essere tornato

(ANSA) - ROMA, 09 AGO - Timo Werner torna al Lipsia, che ha annunciato ufficialmente di aver ingaggiato l'ormai l'ex attaccante dal Chelsea con un contratto quadriennale. In due stagioni di Premier League, il 26enne ha realizzato dieci gol in 56 presenze e per riaverlo il club tedesco ha versato quasi trenta milioni di euro ai Blues.

"Sono molto felice di poter giocare di nuovo per l'RB Lipsia.

Mi sono divertito molto qui tra il 2016 e il 2020, ma questo è il passato e voglio guardando avanti, perché sia ;;io sia il club siamo cresciuti negli ultimi due anni", ha affermato Werner sui social media. (ANSA).