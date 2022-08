Lukaku, capocannoniere? Mi interessa solo lo scudetto

(ANSA) - MILANO, 09 AGO - "Gli altri attaccanti sono tutti forti. A me non importa della classifica marcatori, lo dico onestamente. Io penso solo allo scudetto, questo è la cosa più importante". Lo ha detto l'attaccante dell'Inter Romelu Lukaku, in una anticipazione di un'intervista a DAZN che andrà in onda domani. "I gol arrivano, ma siamo all'Inter e qui si gioca per lo scudetto e non per le cose individuali" (ANSA).