Werner è a un passo dal ritorno nel Lipsia

(ANSA) - ROMA, 08 AGO - Si avvicina il ritorno di Timo Werner al Lipsia. Il centravanti, secondo quanto riferiscono i media tedeschi, dovrebbe già volare in Germania prima della fine della settimana. In queste ore è stato raggiunto l'accordo con il Chelsea per il trasferimento dell'attaccante a titolo definitivo. Werner, 26 anni, venne prelevato dal club 'Blues' per 53 milioni, ma a Londra non è mai riuscito completamente a incidere e a inserisi. Ora si prospetta il ritorno a casa, per giocare nella Bundesliga. (ANSA).