Tegola Juve, Szczesny fermo venti giorni

Altro infortunio in casa bianconera, questa volta per il portiere, Wojciech Szczesny, che dovrà stare fermo quasi un mese, per colpa di una lieve lesione a un muscolo di una gamba. Lo riferisce la stessa società, spiegando che "a causa di un fastidio avvertito alla fine del primo tempo della partita con l'Atletico Madrid, è stato sottoposto questa mattina ad accertamenti radiologici al J Medical, che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra". "Saranno necessari circa 20 giorni per la sua ripresa agonistica" fa sapere la Juventus.