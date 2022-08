Serie A -5:la difesa di Cannavaro "Juve? Amichevoli non contano"

(ANSA) - ROMA, 08 AGO - "Le amichevoli d'estate contano poco, magari c'è stato un carico di lavoro eccessivo prima e non lo sappiamo. Queste partite vanno sempre prese con le pinze, quando ci sono i tre punti poi le cose cambiano". L'ex campione del mondo Fabio Cannavaro al telefono con l'ANSA difende la Juve, all'indomani della pesante sconfitta contro l'Atletico Madrid.

"Sicuramente l'assenza di Pogba è pesante - ha continuato - La squadra va vista al completo, ma la Juve è abituata a ricostruire". E a ormai cinque giorni dall'inizio del campionato il podio virtuale di Cannavaro vede il Milan in testa. "I rossoneri sono i favoriti perché Campioni d'Italia, poi dietro ci sono Inter, Juventus e Roma con i giallorossi ormai al pari delle grandi per giocarsi lo scudetto". (ANSA).