Coppa Italia: Modena approda ai 16/i, Sassuolo battuto 3-2

(ANSA) - MODENA, 08 AGO - Sorpresa al 'Braglia' nel derby di Coppa Italia che ha visto il Modena superare il Sassuolo 3-2. La squadra di Tesser, che ai sedicesimi affronterà la vincente di Cremonese-Ternana, non ha patito la differenza di categoria dominando a tratti la gara con un gioco veloce che ha messo in serio imbarazzo un Sassuolo con poche idee.

Gialloblù in vantaggio all'11' con Falcinelli, la cui conclusione da fuori area ha sorpreso Consigli. Per l'ex del Sassuolo e del Bologna è il primo gol con la nuova casacca emiliana. Il Modena ha mantenuto il comando delle operazioni, col portiere ospite protagonista di alcuni interventi decisivi per evitare un passivo più pesante. Il Sassuolo con il tridente offensivo Raspadori, Berardi e Ceide è apparso poco incisivo, al contrario del Modena che al 30' ha trovato il raddoppio dopo una grande azione di Azzi, finalizzata da Mosti.

Nel finale del tempo contatto al limite dell'area di Berardi con Gargiulo. L'arbitro Aureliano concede la punizione dal limite poi, dopo l'intervento del Var, viene concesso al Sassuolo il rigore trasformato da Berardi. In avvio di ripresa Consigli decisivo su Diaw, ma il Modena insiste e al 7' trova con Mosti la terza rete. Dionisi prova alcuni cambi, alza il baricentro ma la sua squadra non riesce quasi mai a rendersi pericolosa. Nel finale un gol di Ayhan riapre la gara, ma il Modena non si fa sorprendere e si aggiudica un derby che mancava da sette anni. (ANSA).