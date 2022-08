Doppietta Haaland, City vince 2-0 in casa West Ham

(ANSA) - ROMA, 07 AGO - Esordio con doppietta in Premier League per Erling Haaland: grazie ai suoi due gol il Manchester City espugna il campo del West Ham. Il norvegese si procura il rigore che poi realizza con freddezza al 36', il raddoppio nella ripresa, al 20' su assist di De Bruyne. Con la vittoria di oggi il City di Pep Guardiola raggiunge Arsenal, Tottenham, Chelsea e le altre in vetta alla classifica. Nel West Ham spazio anche per Gianluca Scamacca in campo nella ripresa. (ANSA).