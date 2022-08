Coppa Italia: 2-1 all'Empoli, la Spal vola ai sedicesimi

(ANSA) - EMPOLI, 07 AGO - Con un gol nel minuto finale dei tempi supplementari la Spal elimina l'Empoli dalla Coppa Italia alla prima uscita ufficiale.

Decisiva la rete di Arena al 120' minuto. I toscani erano passati in vantaggio all'80 con Cambiaghi, appena entrato e al debutto dopo il suo arrivo dall'Atalanta.

Un paio di minuti e Dickmann aveva pareggiato portando la gara all'extra time. Un'altra mezz'ora di gioco e la doccia fredda per Paolo Zanetti che, alla prima partita ufficiale al Castellani, perde ed esce dalla Coppa Italia. Festa per la squadra di Venturato che, con una buona prestazione ha retto l'avversario della Serie A. (ANSA).