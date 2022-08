Juventus: a rischio l'amichevole a Tel Aviv contro l'Atletico

(ANSA) - TORINO, 06 AGO - "L'ultima amichevole del precampionato della Juventus rischia di essere annullata: il confronto contro l'Atletico di Diego Simeone è messo a rischio dalla difficile situazione a Tel Aviv". A mettere in dubbio la partenza delle due squadre per l'incontro è il Mundo Deportivo, che cita la stampa israeliana.

La squadra di Massimiliano Allegri aspetterebbe dunque di capire meglio la situazione, avendo in programma il decollo da Caselle nel primo pomeriggio, dopo la seduta di allenamento mattutina alla Continassa. Per il momento dalla società non sono state divulgate informazioni in merito. (ANSA).