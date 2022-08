Inter crolla col Villarreal, allarme verso campionato

Suona l'allarme in casa Inter, a una settimana dall'esordio in campionato. I nerazzurri escono sconfitti per 4-2 in amichevole a Pescara contro il Villarreal, con messaggi poco confortanti soprattutto dalla fase difensiva, ancora in affanno come in diverse occasioni nella fase di preparazione estiva. Tanto che la squadra di Simone Inzaghi chiude la preparazione estiva con 10 gol segnati in 5 amichevoli "ufficiali" senza considerare cioè gli allenamenti congiunti svoltisi ad Appiano Gentile, ma soprattutto con 10 gol incassati, senza mai riuscire a mantenere la porta inviolata. E se le pessime condizioni del terreno di gioco dello stadio a Pescara (tanto che c'è stato il pericolo che la gara non venisse nemmeno disputata in extremis, pericolo rientrato solo all'ultimo) può avere anche influito sulla scelta di non rischiare troppo, i problemi in fase difensiva si sono visti anche nelle altre gare, con difficoltà in particolare da parte di Samir Handanovic. Non il modo migliore, quindi, per prepararsi all'esordio in campionato contro il Lecce tra una settimana. Anche perché il rischio è di non avere a disposizione Brozovic, out anche contro gli spagnoli per un problema muscolare e sostituto da Asllani in regia. Il Villarreal sblocca il risultato subito, con la pronta risposta di Lukaku con un'incornata su cross di Gosens. Gli uomini di Emery, però, trovano il doppio vantaggio con Coquelin e ancora Pedraza, prima della rete di D'Ambrosio che accorcia il risultato. Nel finale, è Jackson a chiudere il match calando il poker per il definitivo 4-2. Un passo indietro per i nerazzurri rispetto alle ultime uscite e che allarma verso l'inizio ufficiale della stagione, sperando che inoltre non arrivino brutte notizie dal mercato, con Skriniar e Dumfries che rimangono sempre nel mirino di PSG e Chelsea.