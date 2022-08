Premier: il primo derby di Londra all'Arsenal, Crystal Palace ko

(ANSA) - ROMA, 05 AGO - L'Arsenal comincia con una vittoria in trasferta - in uno dei tanti derby di Londra - la nuova avventura in Premier League. I 'Gunners' si sono imposti 2-0 sul terreno del Selhust Park contro il Crystal Palace, grazie alle reti di Gabriel Martinelli dopo 20' di gioco e a un autogol di Guehi al 40' della ripresa.

Nella prima rete il brasiliano ha sfruttato una sponda di Zinchenko, che si era inserito dalle retrovie, per battere il portiere avversario Vicente Guaita. L'errore di Guehi nel finale ha chiuso i conti. Per l'allenatore Mikel Arteta non poteva esserci battesimo migliore in questa stagione nel massimo campionato inglese. (ANSA).