Kepa, clessidra sui social: è vicino al Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 05 AGO - Cinque foto con la maglia del Chelsea, senza parole ma solo con l'emoji della clessidra. Così Kepa, portiere basco del club inglese, segna su Instagram la vigilia del via del campionato inglese, ma anche un possibile avvicinamento ulteriore al passaggio nel Napoli. Un post che apre molte strade.

Domani il Chelsea esordisce in campionato contro l'Everton, con Kepa che però non è titolare nella probabile formazione che vede, come lo scorso anno, Mendy in porta. E allora la clessidra potrebbe essere interpretata come un conto alla rovescia per l'arrivederci al club e lo sbarco al Napoli che sta proseguendo nella trattativa per assicurarsi il portiere iberico. Una trattativa non facile per un giocatore che il Chelsea comprò per 80 milioni e che ora prende circa 9 milioni di ingaggio: l'idea è del prestito con la metà dello stipendio pagata ancora dal club inglese e la possibilità per Kepa di giocare. Intanto gli azzurri preparano anche il rinnovo di contratto per Meret che dopo la firma sembra però vicino al prestito allo Spezia.

Ipotesi estive con la stagione che si avvicina velocemente quest'anno, come indica la clessidra di Kepa. (ANSA).