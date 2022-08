De Ketelaere, settimane difficili ma volevo Milan

(ANSA) - MILANO, 05 AGO - "Le ultime settimane sono state difficili. Sapete cos'è successo, io ho sempre espresso il mio desiderio ai miei agenti di volere il Milan. Ho dovuto cedere qualcosa, ma la cosa più importante per me era arrivare qui". Lo dice Charles De Ketelaere nella conferenza stampa di presentazione a Milanello.

"Ho visto come sono cresciuti i giovani che ci sono qui.

Spero che sarà così anche per me", aggiunge il belga, spiegando uno dei motivi che lo hanno indotto a trasferirsi a Milano. "Ci sono tante differenze rispetto al Belgio. Sono rimasto sorpreso dall'intensità degli allenamenti, ho capito subito come hanno fatto a vincere il campionato. Vedo tutti molto coinvolti. Ora sono pronto a seguire i ritmi, devo adeguarmi ad un livello più elevato".

