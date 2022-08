Coppa Italia: 3-2 al Lecce, il Cittadella vola nei sedicesimi

(ANSA) - LECCE, 05 AGO - Ancora Cittadella, sempre Cittadella. I veneti si confermano la solita bestia nera per il Lecce. O campionato o Coppa Italia, il risultato è sempre a loro favore. E, dopo oltre 120', i veneti hanno la meglio sui salentini grazie a un doppio guizzo nel neo entrato Tounkara, giustiziere al Via del Mare proprio come nella partita dello scorso campionato in Serie B. Finisce 3-2 a favore del Cittadella, capace di bloccare i padroni di casa prima sull'1-1 nei tempi regolamentari (Strefezza per il Lecce, Asencio per il pari), per poi operare il meritato sorpasso grazie alle invenzioni del furetto spagnolo. Ci ha provato una zampata di Colombo nel finale del primo supplementare a riaprire i giochi, ma il forcing giallorosso non ha dato i risultati sperati. Passa il Cittadella, che aspetta di conoscere l'avversario fra Torino e Palermo. Il Lecce, mediocre la sua prestazione, saluta subito la Coppa Italia e avrà di che pensare a meno di una settimana dal battesimo di fuoco contro l'Inter. Una formazione ancora in pieno rodaggio quella salentina, con arrivi che si susseguono, e altri in corso d'opera, e con la sorte che ci mette pure del suo con gli infortuni di Dermaku prima e Gendrey dopo, entrambi da valutare nelle prossime ore, che non lasciano dormire sonni tranquilli allo staff sanitario del Lecce.

E gli oltre 15 mila alla prima stagionale al Via del Mare, imbandierato a festa, salutano con un disappunto misurato l'uscita dalla Coppa Italia. Per il tecnico Baroni una sconfitta difficile da digerire, non il miglior viatico per l'esordio di campionato. Unica nota positiva della serata la chiusura degli abbonamenti in casa Lecce, con 19.750 tessere sottoscritte. Un risultato storico per la società del presidente Sticchi Damiani, in una serata di piena estate non proprio esaltante. (ANSA).