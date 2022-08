Coppa Italia: 2-1 al Feralpi, Udinese ai sedicesimi

(ANSA) - UDINE, 05 AGO - L'Udinese batte 2-1 il Feralpi Salò (2-1) con un gol per tempo e nel prossimo turno affronterà la vincente di Monza-Frosinone.

Coppia d'attacco sugli scudi per i bianconeri: Success si è procurato il rigore del vantaggio al 12' pt, trasformato da Deulofeu. Ruoli che si sono invertiti al 19' st con un contropiede micidiale dello spagnolo che ha fornito l'assist al nigeriano, fortunato nel ribadire in rete una respinta corta.

Passano poco più di due minuti e Siligardi la riapre con una pregevole conclusione al volo dal limite. Ma il forcing degli ospiti - con due super parate del portiere friulano - non basta per portare la gara ai supplementari. Ottima figura per il Feralpi che non ha fatto notare le due categorie di differenza.

