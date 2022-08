Atalanta test a Valencia, Lookman resta a Bergamo

(ANSA) - BERGAMO, 05 AGO - Il neo acquisto Ademola Lookman non prenderà parte alla trasferta dell'Atalanta a Valencia, in occasione del trofeo Naranja, con calcio d'inizio al Mestalla alle ore 21 di domani, sabato 6 agosto. Oggi pomeriggio la partenza da Orio al Serio.

Il nazionale nigeriano arrivato a titolo definitivo dal Lipsia, a Bergamo da mercoledì mattina e ufficializzato ieri sera dopo le visite mediche e le formalità di rito, ha rivolto un saluto ai tifosi dal canale ufficiale Twitter della società: "Ciao ragazzi, sono Ademola. Sono molto felice di essere qui e non vedo l'ora di incontrarvi: forza Atalanta!", le sue parole in un breve video. (ANSA).