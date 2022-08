Lecce: record abbonati allo stadio di Via del Mare

(ANSA) - LECCE, 03 AGO - A due giorni dalla chiusura della campagna abbonamenti, il Lecce e i suoi tifosi stabiliscono un nuovo record storico di abbonati. In queste ore è stata emessa la tessera numero 18.764 che, al momento, stabilisce il nuovo record, superando il dato definitivo dei 18.763 abbonati della stagione 2019/2020, sempre in serie A. Fino a venerdì 5 agosto, sarà ancora possibile sottoscrivere l'abbonamento per le gare casalinghe al "Via del Mare" per la stagione 2022/2023 della serie A. (ANSA).