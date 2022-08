Lazio: Cancellieri ricorda Guerini 'qui anche per lui'

(ANSA) - ROMA, 02 AGO - "E' un collegamento fatto anche da me con la famiglia di Daniel. Non so se sia destino o casualità, ma indossare questa maglia mi ricorda ogni giorno lui". Lo ha detto Matteo Cancellieri, nuovo acquisto della Lazio arrivato dal Verona, a chi chiedeva un ricordo di Daniel Guerini, l'ex calciatore della Primavera biancoceleste tragicamente scomparso in un incidente d'auto e amico di Cancellieri. "Conosco la sua famiglia da tanti anni e sicuramente se sono qui è anche per lui".

Poi il pensiero va subito al campo perché in allenamento Sarri lo sta provando anche come vice Immobile. "E' un ruolo che bisogna imparare a farlo. Ed è più facile se davanti hai gente come Immobile da cui rubare con gli occhi", ha continuato.

Su di lui, però, non ha dubbi il disse Tare. "E' un calciatore che seguiamo da tempo - ha spiegato il manager in conferenza - E' un colpo per il futuro della Lazio e della Nazionale. Ma diamogli il tempo di crescere e aiutiamolo nelle difficoltà che sicuramente ci saranno".

Infine una battuta di Cancellieri sul suo passato da giocatore della Primavera della Roma: "il derby è una partita diversa, la sentirò in modo particolare, ma la giocherò da calciatore della Lazio". (ANSA).