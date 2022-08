Conference League: per Fiorentina il Twente o il Cukaricki

(ANSA) - FIRENZE, 02 AGO - "Teniamo tanto alla Conference League, prima di tutto per i nostri tifosi, e siamo convinti di poter disputare una buona stagione perché sulla carta abbiamo una bella rosa''. Così Joe Barone dopo il sorteggio che oggi, a Nyon, ha abbinato la Fiorentina alla vincente fra gli olandesi Twente e e Čukarički Belgrado nei playoff in programma il 18 e 25 agosto, decisivi per accedere alla fase a gironi della competizione.

''Saranno due partite molto importanti - ha continuato ai microfoni dell'emittente greca Cosmote Tv il direttore generale viola presente oggi alla cerimonia dei sorteggi - penseremo ad una sfida per volta, stiamo costruendo una stagione importante e abbiamo molta fiducia nel nostro lavoro e nella nostra identità che è molto europea''.

Una stagione che vede appunto il ritorno della Fiorentina sulla scena internazionale pur con l'ostacolo dei play off da superare e la possibile apertura a fine anno o al massimo agli inizi del 2023 del Viola Park, l'avveniristico centro sportivo in corso di costruzione alle porte di Firenze. ''Abbiamo una tifoseria molto calda che ci segue sempre e soprattutto c'è Rocco Commisso che mette tanta passione e tanto del suo all'interno della società, per ora nel centro sportivo ha investito un centinaio di milioni per avere e dare alla Fiorentina un futuro importante, abbiamo gettato delle basi per far crescere la società a livello europeo''.

Barone ha poi annunciato la possibilità di portare la squadra in Grecia a disputare alcune amichevoli durante la lunga pausa del campionato a novembre e dicembre per i Mondiali.

Intanto domani i viola affronteranno il secondo test internazionale di preparazione, l'ultimo in Austria: l'avversaria sarà la nazionale del Qatar, la gara si disputerà nella SAK Arena Nonntal di Salisburgo, un impianto privo di tribune ma dal manto erboso ritenuto migliore di quello di Grodig dove domenica la Fiorentina ha giocato e perso con il Galatasaray: la decisione di cambiare sede è stata presa per le lamentele della società viola anche riguardo le dimensioni ristrette del rettangolo di gioco. Calcio d'inizio alle 18.

(ANSA).