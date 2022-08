Cagliari: Deiola, rinnovo è una scelta di cuore

(ANSA) - CAGLIARI, 02 AGO - Ieri compleanno e rinnovo sino al 2025, oggi la conferenza stampa per spiegare la decisione di continuare il viaggio insieme per altri tre anni. Alessandro Deiola, centrocampista, è pronto a una nuova battaglia col Cagliari. "Al termine della passata stagione mi sono sentito responsabile di quanto accaduto - ha detto -. Da sardo, da tifoso, è stata una batosta, ci ho sofferto tanto. Ora voltiamo pagina, con la società abbiamo deciso di portare avanti un lavoro assieme: il rinnovo per me rappresenta una scelta importante, di cuore". Pronti alla B. "È un torneo pieno di incognite, dobbiamo affrontarlo con la giusta mentalità, partita dopo partita. Ci saranno squadre molto forti per la categoria ma anche delle sorprese: dovremo farci trovare pronti, tutte le gare dovranno essere giocate con il piglio giusto". (ANSA).