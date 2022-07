Milan: Kjaer, contento di essere tornato dopo 8 mesi

(ANSA) - MILANO, 31 LUG - "Sono molto contento. Sono passati otto mesi. È stato un percorso molto lungo però anche divertente in qualche mese, poi tornare con la squadra dopo aver sofferto otto mesi: sono contento di essere qua con i miei compagni. Adesso c'è solo da crescere, sia con la squadra che con il lavoro personale". Lo dice Simon Kjaer a Milan TV dopo essere tornato in campo nell'amichevole contro l'Olympique Marsiglia.

"Sto bene. Ovviamente mi manca il ritmo partita - spiega il difensore -, perché puoi fare tutto quello che vuoi in allenamento però la partita è un'altra cosa. Adesso mi serve giocare, ma sempre con la testa". (ANSA).