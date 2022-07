Euro donne: Inghilterra campione; Regina, voi prese a modello

(ANSA) - ROMA, 31 LUG - La vittoria dell'Inghilterra negli Europei di calcio femminile "sarà fonte d'ispirazione per le ragazze e le donne di oggi e per le future generazioni". Il commento è della Regina Elisabetta, come riferisce una nota da Buckingham Palace. "Il vostro successo - continua la Regina - va al di là del trofeo che avete conquistato con merito. Voi d'ora in poi sarete prese a modello, e un esempio per le donne di oggi e delle future generazioni". (ANSA).