Euro donne: 2-1 alla Germania, primo titolo per l'Inghilterra

(ANSA) - ROMA, 31 LUG - La nazionale femminile dell'Inghilterra si è laureata campione d'Europa, per la prima volta nella sua storia, battendo 2-1 ai supplementari la Germania a Wembley, davanti a oltre 87mila spettatori, record assoluto per una finale europea, anche maschile.

Per la Germania è la prima sconfitta su nove finali disputate nel torneo continentale, mentre le inglesi avevano perso le altre due giocate in precedenza. (ANSA).