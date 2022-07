Calcio donne: 1-0 alla Colombia, Brasile vince Copa America

(ANSA) - BUCARAMANGA, 31 LUG - Il Brasile ha vinto la Copa America femminile di calcio battendo 1-0 in finale la Colombia, che ha giocato davanti a oltre 20.000 tifosi a Bucaramanga (a nord-est della Colombia). Debinha ha segnato il gol della vittoria dal dischetto al 39' per le brasiliane, che nel torneo continentale hanno dominato con sei vittorie in altrettante partite, segnando 20 reti senza subirne.

Le Canarinha hanno così affermato ancora una volta il loro schiacciante dominio vincendo l'8/a Copa America in nove edizioni (solo quella del 2006 gli è sfuggita, con una sconfitta in finale contro l'Argentina).

La svedese Pia Sundhage, allenatrice del Brasile da tre anni, aggiunge un titolo alla sua lista che comprende anche due medaglie d'oro olimpiche raccolte alla testa degli Stati Uniti nel 2008 e nel 2012. Avendo raggiunta la finale Brasile e Colombia si erano qualificate sia per i Mondiali del 2023, in programma in Australia e Nuova Zelanda, sia per i Giochi di Parigi 2024. (ANSA).