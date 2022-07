Calcio: amichevoli, Verona-Cremonese 4-3

(ANSA) - ROMA, 30 LUG - Il Verona batte 4-3 la Cremonese in una amichevole pre-campionato tra due squadre di serie A, giocata a Castelnuovo del Garda (Verona). Doppietta per Kevin Lasagna (23' pt e 13' st), autore anche di un assist per Henry (19′ pt) e rete decisiva su rigore di Piccoli nel recupero. Per i grigiorossi, Tsadjout su rigore (42′ pt) e Valeri, anche lui autore di una doppietta (12' e 34' st′). (ANSA).