Amichevoli: Lazio-Qatar 0-0

(ANSA) - ROMA, 30 LUG - La Lazio ha pareggiato 0-0 con la nazionale del Qatar in una amichevole giocata a Salisburgo, in Austria. Ciro Immobile ha sbagliati un rigore nel primo tempo.

I biancocelesti rientreranno a Roma per completare la preparazione in vista dell'inizio del campionato. (ANSA).