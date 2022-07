Spezia: ufficiale il prestito di Daniel Maldini

(ANSA) - SPEZIA, 29 LUG - Lo Spezia ha ufficializzato il prestito di Daniel Maldini dal Milan. L'attaccante ventenne vestirà la maglia numero 30. È il secondo affare concluso dai liguri con i rossoneri dopo l'acquisto del difensore Caldara. È inoltre arrivato in città il centrocampista Viktor Kovalenko dell'Atalanta, che sta sostenendo le visite mediche. Sarà annunciato nelle prossime ore, al ritorno della squadra dalla trasferta ad Angers in Francia per l'ultima amichevole estiva prima dell'esordio in Coppa Italia. (ANSA).