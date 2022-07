Nahuen Perez all'Udinese a titolo definitivo

(ANSA) - TRIESTE, 29 LUG - L'Udinese Calcio ha ufficializzato, a margine della sfida amichevole con il Chelsea, il ritorno in bianconero di Nehuen Perez. Dopo il prestito dello scorso anno, il difensore argentino, di 22 anni, arriva a titolo definitivo dall'Atletico Madrid nell'ambito dell'operazione che ha portato il connazionale Molina nella capitale spagnola.

Perez ha firmato un contratto fino al 2027.

Nella passata stagione vissuta in Friuli, il difensore ha giocato 22 partite tra campionato e Coppa Italia consolidandosi anche come presenza stabile nel giro della nazionale argentina.

