Ibra "quando mi ritiro? Senza di me il calcio muore"

(ANSA) - MILANO, 29 LUG - "Quando mi ritiro? Mai. Quando lo farò il calcio poi sarà morto": Zlatan Ibrahimovic gioca intrattenendo i tifosi durante una diretta social e nega di voler appendere a breve gli scarpini al chiodo. Ora ha un contratto col Milan che lo attende, rientro probabilmente a gennaio, dopo che avrà ritrovato la condizione in seguito all'operazione al ginocchio eseguita poco dopo lo scudetto.

E mentre Ibra parlava ai tifosi, nella diretta social si è aggiunto un ex rossonero e amico dello svedese, Gigio Donnarumma. Sorrisi e scherzi tra i due e una battuta di Zlatan al portiere del Psg perché 'teso' a causa dei tanti tifosi che stavano guardando la diretta social: "Ci sono troppe persone che ci guardano, stai tranquillo Gigio, non ti agitare". (ANSA).