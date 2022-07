Calcio: Theate ceduto dal Bologna al Rennes

(ANSA) - BOLOGNA, 29 LUG - Theate è un calciatore del Rennes.

Il Bologna ha ufficializzato con una nota la cessione del difensore belga al club francese: "Il Bologna Fc 1909 comunica di avere ceduto allo Stade Rennais Fc il diritto alle prestazioni sportive del difensore Arthur Theate a titolo definitivo". Nelle casse dei rossoblù 20 milioni di euro e la dirigenza ora è a caccia di una punta e due difensori centrali per completare la squadra.

Il norvegese Strand Larsen (22 anni) del Groningen è in cima alla lista dei pensieri dell'uomo mercato Giovanni Sartori per l'attacco, dietro si seguono le piste che portano al croato Pangracic (24) e al senegalese Mendy (21), calciatori rispettivamente di proprietà del Wolfsburg e dell'Amiens.

