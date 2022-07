Calcio: CR7 risponde con ironia a tifosi Atletico Madrid

(ANSA) - ROMA, 29 LUG - L'emoticon della faccina che ride, sull'account cr7madridy_ , è stata la riposta di Cristiano Ronaldo alla chiusura dei tifosi dell'Atletico Madrid, al quale il portoghese è stato accostato. Un 'no' ribadito nella prima amichevole dei biancorossi, contro il Numancia a Burgo de Osma, dove è stato srotolato un grande striscione con la scritta "CR7 non sei il benvenuto".

Dopo l'incontro del giocatore e del suo agente, Jorge Mendes, con il Manchester United, The Sun afferma che il giocatore ha detto alla sua squadra attuale di avere un'offerta da un club rivale e chiede che sia fissato un prezzo per lasciare il club in questa finestra di mercato. Ronaldo se l'è presa anche con la stampa, accusata di "mentire" sulle vicende di mercato che lo vedono chiamato in ballo. In un'altro messaggio ha scritto: "È impossibile per loro non parlare di me un giorno. Altrimenti, la stampa non fa soldi. Sanno che se non mentono non attirano l'attenzione della gente". (ANSA).