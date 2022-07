Calcio: Community Shield, torna sfida City-Liverpool

(ANSA) - ROMA, 29 LUG - La sfida tra Manchester City e Liverpool riparte, domani pomeriggio, dal King Power Stadium di Leicester dove sarà in palio il Community Shield nell'edizione numero 100.

Il City, campione d'Inghilterra in carica, parte leggermente favorito, secondo gli esperti Sisal, a 2,45 rispetto al 2,75 del Liverpool mentre il pareggio è dato a 3,60. I ragazzi di Guardiola sono avanti, di poco, anche per il successo finale, in quota a 1,80 contro il 2,00 di Salah e compagni.

La formazione del Merseyside non alza al cielo il trofeo dal 2006 quando si impose contro il Chelsea di José Mourinho. Le due squadre si sono affrontate solo una volta, tre anni fa, con in palio il Community Shield: la gara terminò 1-1 con il City che poi si impose ai rigori. Lo stesso risultato esatto, domani pomeriggio, si gioca a 6,75.

Tanti i protagonisti che scenderanno in campo al King Power Stadium ma gli occhi di tutti saranno per i due acquisti top: Erling Haaland e Darwin Núñez. L'attaccante norvegese che stappa la partita come primo marcatore è dato a 5,75. La prima rete ufficiale di Núñez con la sua nuova maglia numero 27 dei Reds pagherebbe 3 volte la posta. (ANSA).