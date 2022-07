Amichevoli: Newcastle-Atalanta 1-0

(ANSA) - BERGAMO, 29 LUG - Sconfitta di misura e dal dischetto, maturata nel primo tempo, per l'Atalanta con il Newcastle nell'amichevole disputata a St James' Park, lo stadio delle 'Magpies'.

Dopo un'occasione di Zapata (18') che si gira trovando la difesa del palo di Hope sul passaggio di Scalvini, e il salvataggio sulla linea di Okoli (32') sulla torre a due Targett-Woods, padroni di casa in vantaggio con lo stesso Woods (39') su rigore concesso per il presunto contatto De Roon-Anderson.

Nella ripresa sbaglia Ederson da fuori su scarico di Scalvini (6') dopo un salvataggio su Anderson (2') di Sportiello che si ripete su Almiron (14') e quindi su Targett.

Non hanno preso parte alla trasferta il convalescente Zappacosta (retto femorale destro), l'acciaccato Demiral (gonalgia), il sospeso per positività all'antidoping Palomino e i giocatori sul mercato come Ilicic e Miranchuk, mentre dalla Primavera è stato aggregato l'esterno sinistro Bernasconi.

Il secondo e ultimo test internazionale della Dea sarà quello al Mestalla di Valencia sabato 6 agosto per il Trofeo Naranja.

