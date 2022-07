Udinese: Molina ceduto all'Atletico Madrid

(ANSA) - UDINE, 28 LUG - L'Udinese ha annunciato la cessione, a titolo definitivo, del difensore Nahuel Molina, 24 anni, all'Atletico Madrid. Il giocatore argentino, laterale destro, lascia il Friuli dopo 68 presenze e 10 gol realizzati in due stagioni.

"A Nahuel un grande in bocca al lupo per la nuova esperienza ed un ringraziamento per la dedizione alla nostra causa - le parole della società dei Pozzo - che ha sempre dimostrato durante tutto il percorso di crescita esponenziale compiuto nel nostro Club, che ha fatto si diventasse una colonna dell'Udinese e della sua Nazionale, con cui ha vinto la Copa America 2021.

Grazie Nahuel!" (ANSA).