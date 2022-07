Torino: Cairo, Juric e Vagnati avanti più uniti che mai

(ANSA) - TORINO, 28 LUG - "I due si sono parlati, chiariti, riappacificati: vanno avanti più in sintonia che mai, non c'è altro da aggiungere": così il presidente del Torino Urbano Cairo, ai microfoni di RadioRadio, è tornato sul litigio tra l'allenatore, Ivan Juric, e il direttore tecnico, Davide Vagnati. Poche parole, quelle del patron granata, per provare a chiudere la vicenda. (ANSA).