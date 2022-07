Lettera d'auguri di Stefano Tacconi al figlio per i 27 anni

(ANSA) - ALESSANDRIA, 28 LUG - Una 'lettera' per i 27 anni di Andrea da papà Stefano Tacconi, con tanto di autografo a chiusura, sotto la scritta "il tuo papà". L'ha postata sui social il figlio, oggi per il giorno del proprio compleanno, offrendo quindi all'esterno la possibilità di ritrovare l'ironia dell'ex portiere di Juventus e Nazionale, che lo sollecita, auguri a parte, a saper contare sempre su di sé: "Se cerchi una mano nel bisogno, la trovi alla fine del tuo braccio".

Il campione è in riabilitazione al Centro Borsalino di Alessandria dal 14 giugno; dal 23 aprile è stato ricoverato all'ospedale cittadino dopo l'emorragia cerebrale da rottura di aneurisma. Tacconi si è sentito male ad Asti, dove si trovava proprio con il figlio Andrea per un evento benefico. (ANSA).