Inzaghi: 'Inter al lavoro con l'obiettivo dello scudetto'

"Parlare di rivincita non direi, avrei messo una firma grandissima per la stagione che abbiamo fatto lo scorso anno. Per farla diventare una stagione stratosferica è mancato lo scudetto. Cercheremo di farlo quest'anno, sapendo che abbiamo delle rivali che si sono rinforzate moltissimo. Lavoriamo dal 6 luglio con quell'obiettivo". Lo ha detto il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, intervistato da Dazn.

"Lo scorso anno, dopo diverse cessioni, non si parlava di Inter. Siamo stati bravi noi a giocare bene e vincere le partite e poi tutti indicavano l'Inter. Tante squadre hanno speso più negli ultimi due anni e avranno l'obiettivo scudetto", ha aggiunto l'allenatore nerazzurro. "Zhang? Avere una società vicina fa piacere, tutti i giorni ci supportano e cercano di non farci mancare niente. Lukaku? Ha tantissimo entusiasmo, a società è stata molto brava a riportarlo all'Inter e sono molto soddisfatto di averlo", ha concluso Inzaghi.