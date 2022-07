Calcio donne: svelato calendario serie A, al via il 27 agosto

(ANSA) - ROMA, 28 LUG - Le partite Milan-Fiorentina e Pomigliano-Roma, oltre al match tra il Como neopromosso e la Juventus campione d'Italia, daranno il via al campionato 2022/23 della serie A di calcio femminile, sabato 27 agosto, secondo il calendario della prima fase svelato sugli account social della Divisione Calcio Femminile. Il campionato entrerà nel vivo alla seconda giornata col derby d'Italia e Roma-Milan, alla terza giornata ci sarà il confronto tra bianconere e giallorosse e alla sesta la stracittadina tra Inter e Milan, con la formazione di Ganz che una settimana dopo ospiterà le detentrici del trofeo.

Il campionato avrà un nuovo format, che dopo la regular season prevede una seconda fase: le prime cinque squadre prenderanno parte alla poule scudetto mentre le ultime cinque si affronteranno in una poule salvezza. "C'è grande attesa e non vediamo l'ora che inizi la stagione - ha dichiarato la presidente della Divisione Calcio Femminile. Ludovica Mantovani - col nuovo format mi aspetto di poter assistere a sfide combattute. Un grazie ai club per aver completato tutte le procedure di ammissione, seguendo le nuove norme legate all'introduzione del professionismo, ed un immenso in bocca al lupo a tutte le protagoniste: sono certa che sapranno emozionarci". (ANSA).