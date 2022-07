Tomori, Inter e Juve favoriti? 'Lo dicevano pure anno scorso'

(ANSA) - ROMA, 27 LUG - "Ho pensato che era fatta solo quando Kessie ha segnato il terzo gol al Sassuolo. Quando sono arrivato a Milano sapevo che la squadra era forte e potevamo vincere lo scudetto". In una lunga intervista a Sky il difensore del Milan Fikayo Tomori parla di passato e futuro: "Sapevo che era un club speciale, specie in Champions. Siamo esaltati e abbiamo ancora fame di vincere". Il difensore inglese è già pronto per il nuovo campionato, dove Inter e Juventus si presentano parecchio rinforzate: "Loro le favorite? Lo dicevano anche l'anno scorso e poi abbiamo vinto noi".

Sulla prossima sfida con Lukaku: "La prima volta che l'ho affrontato nel derby era il mio esordio nel Milan. Non ho paura ma rispetto, è forte e sarà così anche quest'anno. Romelu è un giocatore speciale". E sull'altro attaccante belga sbarcato a Milano: "Origi è forte e veloce, un buon acquisto, ci ho giocato contro l'anno scorso". Quindi un aneddoto su Ibrahimovic e sul suo carisma nello spogliatoio: "Ha una grande personalità, anche se non ha giocato molto. Cosa ci diceva prima che andassimo in campo? Siate affamati come cani, un personaggio così ti dà una grande spinta". (ANSA).