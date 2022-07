Palermo, Baldini e Castagnini si sono dimessi

(ANSA) - PALERMO, 27 LUG - L'allenatore del Palermo Silvio Baldini e il direttore sportivo del club rosanero Renzo Castagnini hanno rassegnato le dimissioni dai rispettivi incarichi. Alla base della loro decisione ci sono dissidi operativi con la proprietà sulla campagna acquisti.

Tecnico e dirigente si sono sentiti esautorati dai rispettivi ruoli per le ultime operazioni di mercato decise dalla proprietà del City Football Group. Già questa mattina c'era stato il caso dell'allenatore Baldini, che aveva manifestato tutta la propria contrarietà durante l'allenamento maturando la decisione di rassegnare le dimissioni, subito seguito dal direttore sportivo Castagnini il cui rinnovo di contratto era stato sponsorizzato proprio dal tecnico.

Nel pomeriggio il direttore generale del Palermo Giovanni Gardini e il presidente Dario Mirri hanno provato a cercare una mediazione per ricomporre la frattura fra allenatore, ds e il club, ma non c'è stato nulla da fare. Baldini e Castagnini sono stati irremovibili. (ANSA).