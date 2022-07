Lazio: ufficializzate cinque cessioni

(ANSA) - ROMA, 27 LUG - Dopo aver rinforzato la rosa di Maurizio Sarri, per la Lazio è arrivato il momento delle cessioni: il club biancoceleste (che ieri è sbarcato in Germania per la seconda parte del ritiro) ha annunciato oggi gli addii di Emanuele Cicerelli, Marco Alia, Fabio Maistro, Luca Falbo e Nicolò Armini. Cicerelli va alla Reggina, in Serie B, con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Alia si trasferisce al Monterosi, in Serie C, a titolo definitivo così come Maistro, nuovo acquisto della Spal, e Falbo, tesserato dal Monopoli. Armini, invece, saluta gli aquilotti in prestito secco: la prossima stagione giocherà nel Potenza. (ANSA).