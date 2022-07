Euro donne: 2-1 alla Francia, Germania in finale con Inghilterra

Sarà Inghilterra-Germania, un grande classico del calcio internazionale, la finale dell'Europeo femminile in programma a Wembley. Le tedesche si sono guadagnate un posto nella sfida di domenica 31 vincendo 2-1 la semifinale con la Francia, giocata a Milton Keynes.

Protagonista dell'incontro il capitano Alexandra Popp, arrivata a quota sei reti, a segno al 40' del primo tempo ed al 31' della ripresa, in entrambe i casi su assist di Svenja Huth, sua compagna di squadra nel Wolfsburg. Le francesi avevano pareggiato momentaneamente, poco prima dell'intervallo, grazie ad un'autorete del portiere Merle Frohms che aveva deviato il pallone nella propria porta, dopo il palo colpito da Kadidiatou Diani.

La Germania giocherà la nona finale dell'Europeo femminile ed in otto occasioni è uscita vincitrice.