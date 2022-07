Calcio: Uruguay, Nacional ufficializza il ritorno di Suárez

(ANSA) - MONTEVIDEO, 27 LUG - Il Nacional ha ufficializzato il ritorno dell'attaccante Luis Suarez, 35 anni, che ha firmato per cinque mesi con il club nel quale esordì da professionista.

Il presidente del club José Fuentes ha detto alla radio Sport 890 che l'ex giocatore di Ajax Amsterdam, Liverpool, Barcellona e Atletico Madrid sarebbe arrivato a Montevideo questo fine settimana, pronto per giocare martedì per il Nacional. (ANSA).