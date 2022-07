Ronaldo all'Atletico? Sui social monta #ContraCR7

(ANSA) - ROMA, 26 LUG - Cristiano Ronaldo insiste nel suo 'no' al Manchester United, nonostante l'anno di contratto che ancora lo lega al club inglese, perché vuole giocare a tutti i costi in una squadra che partecipi alla prossima Champions League. Tanto da aver rifiutato, tra le altre, la proposta di una società araba che gli offriva 250 milioni di euro per due stagioni.

Negli ultimi giorni, tra i tanti, è emerso il nome dell'Atletico Madrid. Ma è bastata una semplice voce a scatenare la rabbia dei tifosi madrileni con il cuore biancorosso, memori dei tanti gol subiti dal portoghese quando indossava la maglia del Real, spesso conditi da atteggiamenti provocatori verso il pubblico. L'hastag #ContraCR7 è rapidamente diventato virale su twitter e più di uno ha minacciato di restituire l'abbonamento.

L'accusa più ricorrente a CR7 è di rovinare il clima negli spogliatoi. (ANSA).